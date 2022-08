Pagelle Venezia-Ascoli 2-3 | voti | tabellino e gol Coppa Italia 2022 23

(Di domenica 7 agosto 2022) Ile le nostredi2-3, sfida valida per i trentaduesimi di finale della/23. La partita, disputata allo stadio Penzo, è stata vinta dagli ospiti in un finale incredibile, regalando ai bianconeri il passaggio del turno. LA CRONACA RISULTATI E TABELLONE CALENDARIO TRENTADUESIMI(4-3-3): Joronen 6; Remy 5.5 (65? Camolese 6), Wisniewski 6, Baudouin 5, Zampano 6; Pecile 6, Sandberg 6 (57? Jonsson 5.5), Tessmann 7; Bjarkason 5 (65? Boudriga 5.5), Novakovich 6.5, Hasanbegovic 5 (57? Mikaelsson 8).Allenatore: Andrea Soncin 5.5.(4-3-3): Leali 6; Donati 7.5, Botteghin 7, Bellusci 7, Giordano 7.5; Caligara 7, Buchel 7.5 (79? Fontana 7), Saric 8.5 (80? Giovane sv); Lungoyi 7, ...

