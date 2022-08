Naturecultures | l’arte che affronta temi di ecologia

ARTE.it

... dal 29 aprile al 22 settembre, per la mostra 'e Natura dall'povera a oggi. Dalle Collezioni della Fondazione perModerna e Contemporanea Crt al Castello di Rivoli'. ......- reale/Fino al 22 settembreè questo il titolo della nuova mostra alle Ogr Torino. Al Binario 1 e 2 sono esposte le opere dalle Collezioni della Fondazione per... Naturecultures. Arte e Natura dall’Arte povera a oggi. Dalle Collezioni della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT al Castello di Rivoli - Mostra - Torino - OGR Torino