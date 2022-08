MotoGP, a Silverstone è dominio Bagnaia. Gli highlights della gara (Di domenica 7 agosto 2022) Seconda vittoria consecutiva per Pecco Bagnaia dopo Assen, la 4^ stagionale: il pilota della Ducati ufficiale trionfa a Silverstone davanti a Maverick Vinales (Aprilia) e a Jack Miller (Ducati). 4° un super Bastianini (Team Gresini) Leggi su itasportpress (Di domenica 7 agosto 2022) Seconda vittoria consecutiva per Peccodopo Assen, la 4^ stagionale: il pilotaDucati ufficiale trionfa adavanti a Maverick Vinales (Aprilia) e a Jack Miller (Ducati). 4° un super Bastianini (Team Gresini)

