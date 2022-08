Morata Juve, distanze troppo ampie. Si guarda alle alternative (Di domenica 7 agosto 2022) Morata Juve, c’è ancora un’ampia distanza con l’Atletico Madrid per l’attaccante. I bianconeri ora valutano altri profili Alvaro Morata tornerà alla Continassa, ma solo da avversario della Juventus. I bianconeri hanno continuato in queste settimane a lavorare al ritorno dello spagnolo, ma fino ad ora senza alcun successo. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, resiste la distanza con l’Atletico Madrid: gli spagnoli chiedono 26-27 milioni di euro, mentre da Torino si fermano a 15. Per questo motivo i bianconeri potrebbero presto decidere di ripiegare sulle alternative (Depay, Muriel o Martial). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022), c’è ancora un’ampia distanza con l’Atletico Madrid per l’attaccante. I bianconeri ora valutano altri profili Alvarotornerà alla Continassa, ma solo da avversario dellantus. I bianconeri hanno continuato in queste settimane a lavorare al ritorno dello spagnolo, ma fino ad ora senza alcun successo. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, resiste la distanza con l’Atletico Madrid: gli spagnoli chiedono 26-27 milioni di euro, mentre da Torino si fermano a 15. Per questo motivo i bianconeri potrebbero presto decidere di ripiegare sulle(Depay, Muriel o Martial). L'articolo proviene da Calcio News 24.

