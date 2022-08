Meteo in Italia, arrivano i temporali: ecco le previsioni per il Ferragosto (Di domenica 7 agosto 2022) Le temperature scendono, arrivano anche i temporali. Queste le condizioni Meteo della prossima settimana in Italia. La quinta ondata di caldo della stagione è agli sgoccioli e stando agli ultimi aggiornamenti Meteo tutta l’Italia godrà di un clima più gradevole a breve. Leggi anche: Meteo Roma, previste piogge e temporali: ecco quando La tendenza per i prossimi giorni Gli aggiornamenti Meteo confermano che la settimana che precede il Ferragosto sarà caratterizzata, per la prima volta quest’estate, da un caldo sopportabile. Le temperature resteranno comunque superiori alla norma, ma non saranno oltrepassati i 32-33 gradi, attesi invece al Sud e nelle isole. Niente afa grazie ad una maggiore ventilazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Le temperature scendono,anche i. Queste le condizionidella prossima settimana in. La quinta ondata di caldo della stagione è agli sgoccioli e stando agli ultimi aggiornamentitutta l’godrà di un clima più gradevole a breve. Leggi anche:Roma, previste piogge equando La tendenza per i prossimi giorni Gli aggiornamenticonfermano che la settimana che precede ilsarà caratterizzata, per la prima volta quest’estate, da un caldo sopportabile. Le temperature resteranno comunque superiori alla norma, ma non saranno oltrepassati i 32-33 gradi, attesi invece al Sud e nelle isole. Niente afa grazie ad una maggiore ventilazione ...

