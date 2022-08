(Di domenica 7 agosto 2022) Una storia davvero incredibile quella diMcCants, la donna ha300 kg dopo che era arrivata a non potersi più muovere. Adesso è. La storia diMcCants ha davvero fatto appassionare tutto il pubblico dial, la donna ha dovuto affrontare un terribile trauma nella suache l’ha portata a pesare più di 360 kg, una situazione che stava diventando insostenibile, nonpiù, inoltre le sue condizioni di salute erano davvero compromesse.ad un certo punto ha deciso che era arrivato il momento di rivolgersi al dotto Now. In questi anni, seguendo il programma americanoal, abbiamo visto moltissimi casi ...

ParliamoDiNews : Marla ha perso 300 kg. Non poteva muoversi, vita cambiata, ed è irriconoscibile | Miracolo Vite a Limite #marla… -

Fortementein.com

Grazie al percorso nella trasmissione,haquasi 130 kg e, anche dopo il programma, la donna ha continuato a seguire uno stile di vita sano. La sua vita è cambiata radicalmente, come il ...... durante gli anni non ha maii contatti con l'ex marito Donald. I due, che sono stati sposati ...causato tra la relazione inizialmente extraconiugale tra Donald Trump e la seconda moglie... Marla ha perso 300 kg. Non poteva muoversi, vita cambiata, ed è irriconoscibile | Miracolo Vite a Limite Prima di Vite al Limite non riusciva neanche a stare in piedi: oggi è bellissima, trasformazione shock per la protagonista della trasmissione.L'ingegnere Carlo De Benedetti al Corriere: "Serve un fronte fronte repubblicano per fermare Meloni, Berlusconi e Salvini. Tutto è a rischio, ...