Mantova, dottoressa aggredita da una paziente che pretendeva il ricovero in Psichiatria (Di domenica 7 agosto 2022) Una dottoressa, che era stata già aggredita in passato, è stata presa a bastonate da una paziente. È successo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, nella giornata di sabato 30 luglio. Il medico, pochi mesi fa, era stato colpito con un pugno da un altro degente. La scorsa settimana una anziana è andata in ospedale, ha raccontato di aver litigato con il marito e di non avere più intenzione di tornare a casa. Per questo, sosteneva di aver bisogno di un ricovero in Psichiatria. La dottoressa ha quindi richiesto un consulto da parte di un collega psichiatra affinché potesse visitarla, ma il medico ha escluso la necessità di trattenerla all’interno della struttura. A quel punto la paziente è andata su tutte le furie, rivolgendo insulti ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Una, che era stata giàin passato, è stata presa a bastonate da una. È successo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma di, nella giornata di sabato 30 luglio. Il medico, pochi mesi fa, era stato colpito con un pugno da un altro degente. La scorsa settimana una anziana è andata in ospedale, ha raccontato di aver litigato con il marito e di non avere più intenzione di tornare a casa. Per questo, sosteneva di aver bisogno di unin. Laha quindi richiesto un consulto da parte di un collega psichiatra affinché potesse visitarla, ma il medico ha escluso la necessità di trattenerla all’interno della struttura. A quel punto laè andata su tutte le furie, rivolgendo insulti ai ...

