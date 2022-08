LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: ultimi minuti in pista prima della gara (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM UP E gara della MOTOGP DALLE 10.40 E DALLE 14.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM UP E gara della MOTO2 DALLE 11.10 E DALLE 15.30 10.23 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Il sole splende in Inghilterra, non c’è vento al momento. La temperatura si sta alzando in quella che potrebbe essere la più calda del fine settimana. 10.20 Bandiera verde! Inizia il warm-up del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Moto3. 10.18 Si accendono i motori, siamo pronti per i 10 minuti di warn-up (non più di 5 tornate). 10.16 La classifica della Q2 ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI WARM UP EMOTOGP DALLE 10.40 E DALLE 14.00 CLICCA QUI PER LADI WARM UP EMOTO2 DALLE 11.10 E DALLE 15.30 10.23 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Il sole splende in Inghilterra, non c’è vento al momento. La temperatura si sta alzando in quella che potrebbe essere la più calda del fine settimana. 10.20 Bandiera verde! Inizia il warm-up del GP diper quanto riguarda il Mondiale. 10.18 Si accendono i motori, siamo pronti per i 10di warn-up (non più di 5 tornate). 10.16 La classificaQ2 ...

Reemul64 : RT @corsedimoto: LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoGP in te… - dianatamantini : LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoG… - corsedimoto : LIVE WARM UP - La domenica di gare a Silverstone inizia dai warm up. La diretta live dei turni Moto3, Moto2 e MotoG… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale. Si inizia alle 10.20 - #Moto3… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota brasiliano ha battuto #Guevara e #Yamanaka - -