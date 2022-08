Rolfi39 : RT @repubblica: L'influencer Valentina Dallari e l'anoressia: 'Ne parlo ai ragazzi perché riescano a evitare la sofferenza che ho vissuto'… - pipposchitt : RT @repubblica: L'influencer Valentina Dallari e l'anoressia: 'Ne parlo ai ragazzi perché riescano a evitare la sofferenza che ho vissuto'… - Nutizieri : L'influencer Valentina Dallari e l'anoressia: 'Ne parlo ai ragazzi perché riescano a evitare la sofferenza che ho v… - repubblica : L'influencer Valentina Dallari e l'anoressia: 'Ne parlo ai ragazzi perché riescano a evitare la sofferenza che ho v… - AR13195 : Sto amando le stories ed i post del viaggio di Giulia Valentina in Ruanda ?? Anche in questo si differenzia dalla b… -

La Repubblica

È diventata famosa con "Uomini e donne", otto anni fa, conquistando un milione di follower su Instagram, a cui la ventottenne bologneseDallari oggi parla anche di anoressia. Ne ha sofferto proprio dopo l'inatteso successo che l'ha portata a sottoporsi a una dieta da fame, fino ad arrivare a pesare, in quattro anni, solo 37 ...... dove l'sta trascorrendo un periodo di realx e divertimento assieme al marito Fedez ed ai bambini . Marina non pare intenzionata neanche a raggiungere la altre due figlie,che se ... L'influencer Valentina Dallari e l'anoressia: "Ne parlo ai ragazzi perché riescano a evitare la sofferenza che ho vissuto" Valentina Ferragni, dopo nove anni d’amore con Luca Vezil, è stata “lasciata”. Con un lungo post su Instagram, in cui il ...In quattro anni è arrivata a pesare solo 37 chili, si è curata alla Residenza Gruber e ha scelto di raccontare la sua storia ...