(Di domenica 7 agosto 2022) Non è poca la preoccupazionein casaa una settimana dall’inizio del campionato. La squadra di Allegri ha subito una pesante sconfitta alla Continassa nell’amichevole giocata a porte chiuse contro. La formazione di Simeone hato dal primo all’ultimo minuto, ha vinto 4-0 condi, e il risultato sarebbe potuto esserepiù rotondo.ha segnato in contropiede all’11esimo, poi al 43esimo e al 63esimo (se c’è chi attribuisce questa rete a Lemar che ha battuto la punizione,non avrebbe impattato il pallone).ha trovatoil modo dire un calcio di ...

juventusfc : Cancellata l'amichevole Juventus-Atletico Madrid - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CONFERMATA L'AMICHEVOLE CONTRO L'ATLETICO MADRID: si giocherà domani alle 18:00 alla Continassa.… - DiMarzio : .@juventusfc, Moise #Kean escluso dall'amichevole contro l'@Atleti per motivi disciplinari - sportmediaset : Tris di Morata, segna anche Cunha: l'Atletico domina una brutta Juve #Juventus #Morata #JuventusAtletico - napolista : L’Atletico Madrid domina la Juventus: 4-0 e sbaglia anche un rigore. Tripletta di Morata Brutte notizie in casa Ju… -

La Juventus punta a tornare regina d'Italia,a rovesciare la diarchia dei cugini del Real e del Barcellona: dal 2010 in poiha vinto due volte la Liga, una Coppa del Re, ...62' - TRIPLETTA DI MORATA, 3 - 0 PER! Punizione di Lemar e Morata sfiora di testa sottoporta, ingannando Perin. 57' - Primo tiro in porta della Juventus, il tentativo è di Miretti: ...