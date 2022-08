Johnny Dorelli: perché si chiama così? Il cantante vittima di un errore (Di domenica 7 agosto 2022) Johnny Dorelli è uno degli artisti che hanno segnato la storia del mondo dello spettacolo, in Italia e non solo. L'uomo è stato molto attivo dal punto di vista professionale sin dalla fine degli anni Cinquanta, ma vi siete mai domandati da cosa abbia avuto origine il suo nome d'arte? Giorgio Domenico Guidi nasceva a Milano, la bellezza di 85 anni fa. Già da bambino, ha dimostrato sin da subito una certa inclinazione verso la musica, e per questo si è subito messo a strimpellare le sue prime note al pianoforte. Questa sua attitudine nei confronti della musica deve averla ereditata dal padre Nino D'Aurelio, che era un musicista e cantante molto bravo e stimato. Ma il talento del giovane non si limitava soltanto a questo. Infatti, il ragazzo era dotato di una voce intonata e dal timbro unico, il che lo rendeva ancora più idoneo a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 7 agosto 2022)è uno degli artisti che hanno segnato la storia del mondo dello spettacolo, in Italia e non solo. L'uomo è stato molto attivo dal punto di vista professionale sin dalla fine degli anni Cinquanta, ma vi siete mai domandati da cosa abbia avuto origine il suo nome d'arte? Giorgio Domenico Guidi nasceva a Milano, la bellezza di 85 anni fa. Già da bambino, ha dimostrato sin da subito una certa inclinazione verso la musica, e per questo si è subito messo a strimpellare le sue prime note al pianoforte. Questa sua attitudine nei confronti della musica deve averla ereditata dal padre Nino D'Aurelio, che era un musicista emolto bravo e stimato. Ma il talento del giovane non si limitava soltanto a questo. Infatti, il ragazzo era dotato di una voce intonata e dal timbro unico, il che lo rendeva ancora più idoneo a ...

PeccatoA : RT @sevenblog_it: Tratta da Vediamoci chiaro, film diretto nel 1984 da Luciano Salce, ecco la ricetta dei tortellini al ragù del pranzo di… - carloemme50 : Per carità, Johnny Dorelli è persona adorabile ma sentire “Solo più che mai …” in luogo di “Stranger in the night…… - mmolena69 : La voce calda di Johnny Dorelli #Techetechete - sevenblog_it : Tratta da Vediamoci chiaro, film diretto nel 1984 da Luciano Salce, ecco la ricetta dei tortellini al ragù del pran… - Zompagrillo : @Laura_Virgy “Barcellona, veloce!” “Piazza o via?” Johnny Dorelli al tassista Paolo Villaggio in 'A tu per tu” (1984) -