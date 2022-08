Il mondo alla rovescia dell’onorevole Bignami di Fratelli d’Italia: “Il reddito di cittadinanza è un fallimento e costa troppo” (Di domenica 7 agosto 2022) Di abbagli in campagna elettorale se ne sono sempre presi tanti, figuriamoci nel mezzo dell’agosto più caldo di sempre. E così i numeri a caso si sprecano, a maggior ragione quando si tratta di reddito di cittadinanza. Su imboccata confindustriale, il male di tutti i mali che affliggono il paese. Oggi è il deputato di Fratelli di Italia Galeazzo Bignami a regalarci scenari fantasmagorici dalle colonne del quotidiano LaVerità. “C’è una disponibilità della coalizione a tagliare le somme spropositate (80 miliardi fino al 2029) stanziata per il reddito di cittadinanza e a usarle massicciamente per tagli di tasse?”, domanda l’intervistatore. “Su questo occorre essere chiari: il reddito di cittadinanza ha fallito pur essendo vero che alcuni hanno bisogno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Di abbagli in campagna elettorale se ne sono sempre presi tanti, figuriamoci nel mezzo dell’agosto più caldo di sempre. E così i numeri a caso si sprecano, a maggior ragione quando si tratta didi. Su imboccata confindustriale, il male di tutti i mali che affliggono il paese. Oggi è il deputato didi Italia Galeazzoa regalarci scenari fantasmagorici dalle colonne del quotidiano LaVerità. “C’è una disponibilità della coalizione a tagliare le somme spropositate (80 miliardi fino al 2029) stanziata per ildie a usarle massicciamente per tagli di tasse?”, domanda l’intervistatore. “Su questo occorre essere chiari: ildiha fallito pur essendo vero che alcuni hanno bisogno di ...

