GF Vip 7 | Andrea Nicole Conte nel cast del reality? La sua risposta

(Di domenica 7 agosto 2022)al GF Vip 7? Il 19 settembre 2022 partirà il GF Vip 7. Al momento l’unico concorrente ufficiale di cui siamo a conoscenza è Giovanni Ciacci. In questi ultimi giorni, però, Alfonso Signorini ha lasciato intendere che potrebbe entrare a far parte delanche un vippone transgender: Se parlare di LGBT+ L'articolo proviene da Novella 2000.

zazoomblog : Andrea Nicole Conte al Grande Fratello Vip? L’ex tronista interviene – VIDEO - #Andrea #Nicole #Conte #Grande - carmentefa : Il dolore di Andrea Bocelli, morto il cane Chopin: 'Eri e rimarrai parte di noi' - blogtivvu : Andrea Nicole Conte al Grande Fratello Vip? L’ex tronista interviene – VIDEO - zazoomblog : Concorrenti GF Vip: Andrea Nicole di Uomini e Donne nel cast? Facciamo chiarezza - #Concorrenti #Andrea #Nicole… - salvatrash1 : E se la donna trans a partecipare al gf vip (come mezzo anticipato da Alfonso) fosse Andrea Nicole di U&D quella GR… -

Nicole Conte al Grande FratelloFacciamo chiarezzaNicole Conte verso il Grande FratelloL'ex tronista di Uomini e Donne , secondo alcune indiscrezioni della rete, potrebbe ...In ogni caso dubito cheNicole sia la 'trans' di cui parlano molti siti di gossip, anche perché l'ex tronista è a tutti gli effetti una donna. L'ha dichiarato lei stessa a Il Fatto ...Un concorrente transgender nel noto reality show Le ultime indiscrezioni Di recente Alfonso Signorini ha fatto un annuncio clamoroso, sul cast della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...