Emozione nel Nicchio Battezzati 63 contradaioli - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 7 agosto 2022) Un abbraccio caloroso ai nuovi contradaioli dei Pispini nell'oratorio di San Gaetano dove ieri il priore Giovanni Arduini ha battezzato 63 nicchiaioli. C'era anche la nipote della capitana vittoriosa ... Leggi su lanazione (Di domenica 7 agosto 2022) Un abbraccio caloroso ai nuovidei Pispini nell'oratorio di San Gaetano dove ieri il priore Giovanni Arduini ha battezzato 63 nicchiaioli. C'era anche la nipote della capitana vittoriosa ...

gjusyy : riportatemi al 25 giugno, voglio rivivere tutto: l’emozione la notte prima l’euforia appena arrivate fuori allo sta… - jjminyu : @MX_IM96 senso un regalo? sei sicuro di volerlo donare a me? *la curiosità si fa sentire sempre di più dopo quelle… - Parker84617991 : Chi può pensare che non abbiano ricreato questa tenerezza anche fuori, nell'ansa di un mondo creato solo per loro?… - Ivan_Stop : RT @CM_Memorabili: [SPUNTEBLU MEMORABILI] L'emozione del primo incontro, è bellissimo. Ma non per tutti. Leggete la storia completa nel LI… - ormailuis : @MatyScriveCose TV e nel frattempo aspetto un emozione che arriva martedì -