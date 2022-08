Christian Meringolo al festival croato di Opatija

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 agosto 2022)è un musicista e cantante italiano che da molti anni tiene concerti in Germania e in Italia promuovendo la cultura e la canzone italiana. Quest'estate, informa il Consolato Generale d'Italia a Fiume, ha deciso di presentarsi al pubblicoal Summer Stage diil 2 settembre. Al concerto chiamato "Notte Italiana", insieme alla sua band e ai suoi amici, musicisti croati,eseguirà le canzoni italiane più conosciute all'estero, come Volare e Bella Ciao.