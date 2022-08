Calciomercato Milan, sfuma Tanganga? Offerto ad un altro club di Serie A! (Di domenica 7 agosto 2022) Japeth Tanganga è da tempo un obiettivo del Milan, che sta cercando di chiudere per il suo acquisto da svariate settimane. La trattativa, però, risulta essere non facile, poiché il giorno decisivo tarda ad arrivare. Come riportato da Nicolò Schira, il calciatore è stato Offerto anche alla Roma. La società giallorossa è alla ricerca di centrali, dato l’utilizzo della difesa a tre e poter disporre solamente di una, eventuale, riserva ai tre titolari: Marash Kumbulla. Tanganga Milan Roma Quello del classe ’99 del Regno Unito sembra corrispondere all’identikit perfetto per allungare la rosa sotto il punto di vista dell’organico. Secondo Tuttosport, il Milan aveva richiesto alla dirigenza del Tottenham un prestito con diritto di riscatto. La cifra di 20 milioni proposta dal ... Leggi su rompipallone (Di domenica 7 agosto 2022) Japethè da tempo un obiettivo del, che sta cercando di chiudere per il suo acquisto da svariate settimane. La trattativa, però, risulta essere non facile, poiché il giorno decisivo tarda ad arrivare. Come riportato da Nicolò Schira, il calciatore è statoanche alla Roma. La società giallorossa è alla ricerca di centrali, dato l’utilizzo della difesa a tre e poter disporre solamente di una, eventuale, riserva ai tre titolari: Marash Kumbulla.Roma Quello del classe ’99 del Regno Unito sembra corrispondere all’identikit perfetto per allungare la rosa sotto il punto di vista dell’organico. Secondo Tuttosport, ilaveva richiesto alla dirigenza del Tottenham un prestito con diritto di riscatto. La cifra di 20 milioni proposta dal ...

