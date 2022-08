Balneari, giro d’affari in calo a causa del carovita (Di domenica 7 agosto 2022) Nello scorso mese di luglio scorso, secondo il Sib (Sindacato italiano Balneari), le presenze sulle spiagge italiane diminuiscono di circa il 30 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, l’ultimo prima della pandemia. Tra le cause della flessione vi sarebbero al primo posto i rincari generalizzati, ma soprattutto quelli che riguardano il carburante, mentre per circa un terzo influirebbe ancora il Covid. Lo dice all’AGI il presidente nazionale del Sib, Antonio Capacchione: “Premesso che non ci aspettavamo una flessione delle presenze di circa il 30 per cento rispetto al luglio 2019, dopo un mese di giugno più che promettente, va detto che, oltre all’incertezza e ai rincari, sembra pesare sul fenomeno anche il Covid”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) Nello scorso mese di luglio scorso, secondo il Sib (Sindacato italiano), le presenze sulle spiagge italiane diminuiscono di circa il 30 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, l’ultimo prima della pandemia. Tra le cause della flessione vi sarebbero al primo posto i rincari generalizzati, ma soprattutto quelli che riguardano il carburante, mentre per circa un terzo influirebbe ancora il Covid. Lo dice all’AGI il presidente nazionale del Sib, Antonio Capacchione: “Premesso che non ci aspettavamo una flessione delle presenze di circa il 30 per cento rispetto al luglio 2019, dopo un mese di giugno più che promettente, va detto che, oltre all’incertezza e ai rincari, sembra pesare sul fenomeno anche il Covid”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

olivacla : @CarloCalenda @pdnetwork @CarloCalenda continuate da soli, Portate avanti con serietà le proposte elettorali, date… - ciocapiatti : RT @NicolaCorda: La forza lobbistica dei balneari si misura da un divieto di balneazione che nella costa adriatica sparisce nel giro di 24… - GranchiTatiana : RT @ladaleth: #Escherichiacoli come abbia fatto a sparire nel giro di 24 h dopo i rilievi dell’arpae nei 28 punti balneari in Romagna è un… - ladaleth : #Escherichiacoli come abbia fatto a sparire nel giro di 24 h dopo i rilievi dell’arpae nei 28 punti balneari in Rom… - NicolaCorda : La forza lobbistica dei balneari si misura da un divieto di balneazione che nella costa adriatica sparisce nel giro… -