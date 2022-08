Altre quattro navi cariche di cereali hanno lasciato i porti ucraini (Di domenica 7 agosto 2022) Domenica, dai due porti ucraini di Odessa e Chornomorsk, sono partite Altre quattro navi che trasportano cereali e olio di girasole, come previsto dall’accordo firmato a fine luglio tra Ucraina e Russia e mediato dalla Turchia per fare riprendere le Leggi su ilpost (Di domenica 7 agosto 2022) Domenica, dai duedi Odessa e Chornomorsk, sono partiteche trasportanoe olio di girasole, come previsto dall’accordo firmato a fine luglio tra Ucraina e Russia e mediato dalla Turchia per fare riprendere le

