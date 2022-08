Allarme Juventus, brutto ko contro l’Atletico Madrid: tre gol dell’ex Morata e 0-4 (Di domenica 7 agosto 2022) Brutta prestazione della Juventus nella partita amichevole contro l’Atletico Madrid. La squadra di Allegri continua la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie A, la dirigenza è molto attiva sul fronte calciomercato per completare la rosa da mettere a disposizione del tecnico bianconero: sono in arrivo altri tre innesti (due centrocampisti e un attaccante). La Juventus si è schierata con il tridente formato da Soule, Vlahovic e Di Maria, a centrocampo Fagioli e Zakaria, in difesa Bremer. I Colchoneros rispondono con Morata e Joao Felix. Il grande protagonista è stato proprio l’ex della partita, lo spagnolo ha messo a segno una tripletta fantastica, il quarto gol è stato siglato da Matheus Cunha. Nel secondo tempo sono entrati Gatti, Rabiot e Rovella ma la ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 agosto 2022) Brutta prestazione dellanella partita amichevole. La squadra di Allegri continua la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie A, la dirigenza è molto attiva sul fronte calciomercato per completare la rosa da mettere a disposizione del tecnico bianconero: sono in arrivo altri tre innesti (due centrocampisti e un attaccante). Lasi è schierata con il tridente formato da Soule, Vlahovic e Di Maria, a centrocampo Fagioli e Zakaria, in difesa Bremer. I Colchoneros rispondono cone Joao Felix. Il grande protagonista è stato proprio l’ex della partita, lo spagnolo ha messo a segno una tripletta fantastica, il quarto gol è stato siglato da Matheus Cunha. Nel secondo tempo sono entrati Gatti, Rabiot e Rovella ma la ...

