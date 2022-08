Abruzzo, quest’anno in ‘Stills of peace and everyday life’ il paese da scoprire è l’Armenia (Di domenica 7 agosto 2022) Spesso le culture s’incrociano ed è proprio in questi momenti che si trova la bellezza della condivisione. Attraverso questi incontri talvolta si narrano culture lontane e poco conosciute. Dal 9 luglio al 4 settembre le città di Atri e Pescara offrono un piattaforma per un confronto interculturale servendo da ponte tra l’Italia e l’Armenia. L’iniziativa Stills of peace and everyday Life è uno dei numerosi progetti della Fondazione Aria che da nove anni mette l’Abruzzo sulla mappa degli incroci di culture e civiltà. Dopo numerosi paesi come la Spagna, la Francia, il Pakistan e la Cina, quest’anno è l’Armenia da scoprire. Si tratta di un progetto che “offre delle occasioni per capire e per capirsi, per tentare di conoscere in profondità le culture attraverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Spesso le culture s’incrociano ed è proprio in questi momenti che si trova la bellezza della condivisione. Attraverso questi incontri talvolta si narrano culture lontane e poco conosciute. Dal 9 luglio al 4 settembre le città di Atri e Pescara offrono un piattaforma per un confronto interculturale servendo da ponte tra l’Italia e. L’iniziativa Stills ofandLife è uno dei numerosi progetti della Fondazione Aria che da nove anni mette l’sulla mappa degli incroci di culture e civiltà. Dopo numerosi paesi come la Spagna, la Francia, il Pakistan e la Cina,da. Si tratta di un progetto che “offre delle occasioni per capire e per capirsi, per tentare di conoscere in profondità le culture attraverso ...

ilfattoblog : Abruzzo, quest’anno in ‘Stills of peace and everyday life’ il paese da scoprire è l’Armenia - NoEdgeForUs : @sscnapoli @Regione_Abruzzo 'Giovannone Coscialunga è vero che quest'anno nun c'accir niscun?' - tvsei : Torna anche quest’anno Tipici da spiaggia - - AleMareNelCuore : @inviaggiosempre Appena torno in Abruzzo vado dalla mia amica del mercato contadino! Ne ha di spaziali.. speriamo anche quest’anno - FerroniFranco : Dal 5 al 7 agosto 'BEE Natural Festival' a Montebello di Bertona (PE) @Regione_Abruzzo nel Parco Nazionale Gran Sas… -