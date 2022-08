Zverev: “Soffro di diabete e voglio essere un modello per persone già malate” (Di sabato 6 agosto 2022) “Soffro di diabete di tipo 1. voglio dimostrare che si può arrivare molto lontano e che non ci sono limiti. voglio essere un modello per le persone che sono già malate e per i bambini che possono ancora evitare la malattia con la giusta prevenzione. Quando ero piccolo non ci pensavo molto, poi ho iniziato a pensarci sempre di più. Ora, molti anni dopo e con il successo alle spalle, mi sento abbastanza a mio agio per poter rendere pubblica questa iniziativa. Sono nella situazione privilegiata di condurre la vita che ho sempre voluto condurre. Devo tutto ai miei genitori e a mio fratello, che mi hanno sempre sostenuto incondizionatamente. Adesso è molto importante per me restituire qualcosa e aiutare le persone colpite nel loro ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) “didi tipo 1.dimostrare che si può arrivare molto lontano e che non ci sono limiti.unper leche sono giàe per i bambini che possono ancora evitare la malattia con la giusta prevenzione. Quando ero piccolo non ci pensavo molto, poi ho iniziato a pensarci sempre di più. Ora, molti anni dopo e con il successo alle spalle, mi sento abbastanza a mio agio per poter rendere pubblica questa iniziativa. Sono nella situazione privilegiata di condurre la vita che ho sempre voluto condurre. Devo tutto ai miei genitori e a mio fratello, che mi hanno sempre sostenuto incondizionatamente. Adesso è molto importante per me restituire qualcosa e aiutare lecolpite nel loro ...

sportface2016 : #Zverev: 'Soffro di diabete e voglio essere un modello per persone già malate e bambini' - oktennis : Alexander Zverev ???? lancia la sua fondazione a supporto dei bimbi diabetici: “Soffro da quando ho 4 anni di diabete… - Tennis_Ita : Alexander Zverev: 'Soffro di diabete ma sono fortunato: fondo un'associazione per aiutare i bambini malati' - darksa0irse : Tanto la perde al terzo, fa come contro Zverev in cui ho sofferto da cani e per cui ancora ci soffro -

Alexander Zverev: "Soffro di diabete ma sono fortunato: fondo un'associazione per aiutare i bambini malati" TennisItaliano.it Alexander Zverev: "Soffro di diabete ma sono fortunato: fondo un'associazione per aiutare i bambini malati" Alexander Zverev ha recentemente rivelato di soffrire di una forma di diabete sin dall'età di 4 anni: adesso ha fondato un'associazione, con l'obiettivo di fornire le cure necessarie a tutti i bambini ... Alexander Zverev ha recentemente rivelato di soffrire di una forma di diabete sin dall'età di 4 anni: adesso ha fondato un'associazione, con l'obiettivo di fornire le cure necessarie a tutti i bambini ...