West Nile, bimba di 20 mesi ricoverata dopo punture di zanzara. Il primario: 'Malattia da non sottovalutare'

Una bimba di 20 mesi potrebbe essere la più giovane paziente colpita dal West Nile nel Veneto. La piccola è arrivata all'ospedale di Verona giovedì 4 agosto, portata dai nonni ai quali era stata ...

West Nile, allarme in Veneto. Sono 68 i casi, c'è anche una bimba di 20 mesi

Raddoppiati in una settimana in Italia i casi di infezione da West Nile Virus nell'uomo: 94 casi confermati

West Nile, allarme in Veneto. Sono 68 i casi, c'è anche una bimba di 20 mesi

Codogne' – West Nile: Nessuna paura tra i residenti.

West Nile, in Lombardia virus «sorvegliato speciale»