Vicenza-Milan | le formazioni ufficiali | con Messias e Brahim c’è Rebic

AntoVitiello : Il #Milan giocherà con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio di inizio di V… - AntoVitiello : #Milan arrivato allo stadio Romeo Menti per l'amichevole contro il Vicenza @MilanNewsit - AntoVitiello : Colloqui pre partita al Romeo Menti Vicenza-Milan (diretta @tvdellosport) @MilanNewsit #Maldini #Milan - MCriscitiello : Vicenza-Milan alle 19.00 su Sportitalia @tvdellosport @Glongari @AlfredoPedulla @laballara @fraletizia… - AJMorales8792 : RT @theMilanZone_: Il #Milan giocherà con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio di inizio di Vicenz… -

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Brzan; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Zonta, Scarsella, Cataldi, Begic; Rolfini, Ferrari. Allenatore: Baldini.(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, ...Commenta per primo Oliver Giroud non parteciperà all'amichevole delcontro il. Il francese infatti ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia, nessun rischio per Stefano Pioli a una settimana dall'inizio del campionato. Al suo posto giocherà Ante ...Come ampiamente previsto, Charles De Ketelaere siede inizialmente in panchina per il match amichevole tra Vicenza e Milan; per il talento belga, ultimo acquisto dell'estate rossonera, ...Il Milan di Stefano Pioli alle 19 affronterà, in amichevole, il Vicenza allo stadio Romeo Menti. Un test importante per confermare quanto di buono fatto ...