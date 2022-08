Vaiolo, il partito gay nega la scienza: “Non siamo più a rischio” (Di sabato 6 agosto 2022) Ed è emergenza sanitaria anche per il Vaiolo delle scimmie. È arrivata in Italia la prima tranche di vaccini Jynneos da parte della Commissione Europea: si tratta di 4200 dosi che saranno distribuite nelle regioni più colpite e cioè Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. Pur non trattandosi di una vaccinazione di massa, il Ministero della Salute italiano ha indicato le categorie a rischio alle quale è vivamente raccomandata la vaccinazione. Tra queste: persone gay, transgender, bisessuali e uomini che hanno rapporti con altri uomini. Ed ecco che il mondo arcobaleno insorge senza pietà contro quella che viene definita “stigmatizzazione”. Nonostante i dati parlino chiaro, in quanto il 95% delle infezioni riguarda uomini che hanno avuto rapporti con altri uomini, la medicina viene tacciata come omofoba. Diktat comunità Lgtb “Non è la malattia dei ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 6 agosto 2022) Ed è emergenza sanitaria anche per ildelle scimmie. È arrivata in Italia la prima tranche di vaccini Jynneos da parte della Commissione Europea: si tratta di 4200 dosi che saranno distribuite nelle regioni più colpite e cioè Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. Pur non trattandosi di una vaccinazione di massa, il Ministero della Salute italiano ha indicato le categorie aalle quale è vivamente raccomandata la vaccinazione. Tra queste: persone gay, transgender, bisessuali e uomini che hanno rapporti con altri uomini. Ed ecco che il mondo arcobaleno insorge senza pietà contro quella che viene definita “stigmatizzazione”. Nonostante i dati parlino chiaro, in quanto il 95% delle infezioni riguarda uomini che hanno avuto rapporti con altri uomini, la medicina viene tacciata come omofoba. Diktat comunità Lgtb “Non è la malattia dei ...

