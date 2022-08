Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Centrale nucleare Zaporizhzhia non è esplosa per miracolo” (Di sabato 6 agosto 2022) “Questo giorno in Europa è stato possibile solo perché ieri la Centrale nucleare di Zaporizhzhia non è esplosa per miracolo. La Russia l’ha sequestrata e sta mettendo in scena pericolose provocazioni. L’Aiea deve chiedere alla Russia di ritirarsi dalla Centrale nucleare e trasferirla sotto il controllo di una commissione speciale”. Lo scrive su twitter il consigliere del presidente ucraino Mikhaylo Podolyak, all’indomani del bombardamento dell’impianto per il quale Mosca e Kiev si sono accusate reciprocamente. La compagnia nucleare statale Ucraina Energoatom ha affermato in precedenza che un reattore è stato disconnesso dalla rete a causa di danni alla linea elettrica ad alta tensione. Adnkronos, ENTD, Get The ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 6 agosto 2022) “Questo giorno in Europa è stato possibile solo perché ieri ladinon èper. La Russia l’ha sequestrata e sta mettendo in scena pericolose provocazioni. L’Aiea deve chiedere alla Russia di ritirarsi dallae trasferirla sotto il controllo di una commissione speciale”. Lo scrive su twitter il consigliere del presidente ucraino Mikhaylo Podolyak, all’indomani del bombardamento dell’impianto per il quale Mosca esi sono accusate reciprocamente. La compagniastataleEnergoatom ha affermato in precedenza che un reattore è stato disconnesso dalla rete a causa di danni alla linea elettrica ad alta tensione. Adnkronos, ENTD, Get The ...

