Ultime Notizie – Maltempo Alto Adige | la furia dell’acqua porta via alberi e detriti – Video

(Di sabato 6 agosto 2022) Frane e smottamenti in Trentino. Colpita in particolare la Val di Fassa e la Val Pusteria. L’esondazione di alcuni torrenti hato a valle moltie piante che sono finiti insieme ad una colata di fango in mezzo alle strade. Chiusa per ore la Statale delle Dolomiti. Una violenta colata di fango ha invaso la Valdaora, con lache ha trasto con sé. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - junews24com : Rugani Juve, conferme nel destino: ha già dato la risposta finale - - QdSit : Con il primo weekend di agosto arriva l'immancabile esodo estivo, con milioni di italiani e turisti che già da oggi… -

Sky Tg24

È attesa per le prossime ore la parola definitiva sull'accordo nel centrosinistra in vista delle elezioni del 25 settembre, anche se fino a ieri sera le posizioni sono apparse lontane , specialmente ...José Mourinho ha raggiunto il suo obiettivo: avere due calciatori titolari per ogni ruolo. O quasi. Perché in attacco il vice di Abraham sarebbe Shomurodov palesemente bocciato dal portoghese la ... Governo, verso elezioni. Incontro Letta-Di Maio-Tabacci: "Oggi chiudiamo" Le forze armate della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan, hanno utilizzato, si legge in una nota, "trasmissioni di allerta, aerei, navi militari di pattuglia e sistemi missilistici terres ...In arrivo su WhatsApp un'ultima funzione in grado di rivoluzionare completamente l'applicazione: andiamo a vedere cosa sta succedendo.