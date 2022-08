Terribile incidente, Giancarlo muore di fronte al pronto soccorso. Era da poco in pensione (Di sabato 6 agosto 2022) Tragedia della strada, l’ennesima di questa estate da incubo su questo versante. Giancarlo Piria è morto a causa di un Terribile incidente, che non gli ha lasciato alcuna speranza di sopravvivenza a San Vito al Tagliamento, un paese in provincia di Pordenone. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, anche se le prime ipotesi stanno emergendo in queste ore. Un momento davvero drammatico per la sua famiglia, che solo poco tempo fa aveva festeggiato con lui la pensione. Dopo una vita caratterizzata da tanti sacrifici, infatti Giancarlo Piria era un meccanico molto conosciuto in zona, aveva finalmente finito di lavorare ed era pronto a godersi momenti di riposo. Invece, è purtroppo morto in un incidente con il suo scooter a San ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Tragedia della strada, l’ennesima di questa estate da incubo su questo versante.Piria è morto a causa di un, che non gli ha lasciato alcuna speranza di sopravvivenza a San Vito al Tagliamento, un paese in provincia di Pordenone. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, anche se le prime ipotesi stanno emergendo in queste ore. Un momento davvero drammatico per la sua famiglia, che solotempo fa aveva festeggiato con lui la. Dopo una vita caratterizzata da tanti sacrifici, infattiPiria era un meccanico molto conosciuto in zona, aveva finalmente finito di lavorare ed eraa godersi momenti di riposo. Invece, è purtroppo morto in uncon il suo scooter a San ...

