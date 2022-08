Tennis: Atp Los Cabos, Medvedev e Norrie in finale (Di sabato 6 agosto 2022) Los Cabos, 6 ago. - (Adnkronos) - Daniil Medvedev e Cameron Norrie sono i due finalista del torneo Atp 250 di Los Cabos (cemento, montepremi 822.110 dollari). Il russo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il serbo Miomir Kecmanovic, numero 38 del ranking Atp e 4 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-0), 6-1, in un'ora e 27 minuti. Il britannico, numero 12 Atp e 3 del tabellone, sconfigge il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del mondo e seconda testa di serie, per 6-4, 3-6, 6-3 in due ore e venti minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Los, 6 ago. - (Adnkronos) - Daniile Cameronsono i due finalista del torneo Atp 250 di Los(cemento, montepremi 822.110 dollari). Il russo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il serbo Miomir Kecmanovic, numero 38 del ranking Atp e 4 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-0), 6-1, in un'ora e 27 minuti. Il britannico, numero 12 Atp e 3 del tabellone, sconfigge il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del mondo e seconda testa di serie, per 6-4, 3-6, 6-3 in due ore e venti minuti.

