Supplenze GaE e GPS 2022, cosa indicare nella domanda per incarico in scuole ospedaliere, carcerarie, serali e CPIA

Gli aspiranti interessati alle Supplenze da GaE e GPS al 30/06 e la 31/08 possono presentare l'istanza di partecipazione sino al 16 agosto p.v. Preferenze sintetiche e tipi di scuola Ospedaliera, Carceraria, Serale, Adulti: cosa indicare nella domanda online.

