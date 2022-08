Sabato Rai Sport (Web e Play), 6 Agosto 2022 | diretta Diamond League, Pallanuoto, Canoa (Di sabato 6 agosto 2022) Come ogni fine settimana oggi, Sabato 6 Agosto 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227,... Leggi su digital-news (Di sabato 6 agosto 2022) Come ogni fine settimana oggi,, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227,...

AnnaMancini81 : Stasera in tv sabato 6 agosto 2022, I programmi in onda - AlexDeGerardis : Domani, sabato 6 agosto, in diretta dalle 10 alle 13 su #Rai #Isoradio - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ LINEABLU “ * « SABATO 6 AGOSTO SI PARTE DA MARATEA, SULLA SUGGESTIVA COSTA TIRRENICA DELLA BASILICATA, PE… - sebygravs : Chi ha piacere .. sabato 13 alle 11;”:15 sarò in diretta su @RaiRadio1 con Maria Grazia e Bandiera Lilla.… - facciolananna1 : Fiorello dalle ore 7:00 alle ore 8:00 forse su Rai 1. Insomma come dicevo si può fare il Tg1 delle ore 8 e poi Unom… -