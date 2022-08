marcoconterio : ?????? #Roma protagonista del mercato anche in uscita. Dopo Veretout all'OM per 11 + bonus, accelerata del #FulhamFC… - Raiofficialnews : Dopo la trionfale campagna di Budapest, l’Italia si rituffa. ????? Campionati europei di #nuoto, a Roma dall'11 al 2… - reportrai3 : ?? Il sindaco di Roma ha conferito un nuovo e prestigioso incarico all'ex comandante generale della Polizia Locale S… - sportli26181512 : Roma, dopo Wijnaldum il difensore: Mourinho vuole il suo pupillo. Pinto si muove su più fronti: Il mercato della Ro… - cmdotcom : #ASRoma, dopo #Wijnaldum il difensore: #Mourinho vuole il suo pupillo ma monitora le alternative -

AS Roma

Subitolache è arrivata a oltre 36mila, bene anche la Lazio (oltre 20mila), più della Juventus. Tra le neopromosse la migliore è il Lecce che ha battuto il suo record storico centrando i ...... ndr) e "Giggetto" (Gianfranco Cerboni, ndr), pedinarono Orlandi per le vie disu ordine di Renato De Pedis, da loro chiamato il "Presidente". Mio figlio mi disse cheaverla pedinata per ... Gallery: primo allenamento per Gini Wijnaldum L'olimpionico del salto in alto 'Devo mettermi alla prova in vista degli Europei' ROMA (ITALPRESS) - Gianmarco Tamberi non si arrende e ci prova.Tragico incidente a Terracina dove è morto un bambino di 11 anni investito da un'auto a forte velocità. Indagato il conducente della vettura.