Premier League, disastro Salisu: autogol incredibile contro il Tottenham di Conte (VIDEO) (Di sabato 6 agosto 2022) autogol da incubo di Mohammed Salisu in Tottenham–Southampton, sfida valida come prima giornata di Premier League. Il risultato vede i padroni di casa allenati da Antonio Conte avanti 2-1, dopo aver ribaltato l’iniziale vantaggio realizzato da Ward-Prowse. Al 61?, gli Spurs trovano un ottimo break in ripartenza, guidato da Emerson Royal: l’esterno brasiliano poi serve Son, che restituisce palla ancora al sudamericano, il quale prova il tiro. Ne esce una conclusione strozzata, assolutamente non indirizzata in porta, ma ecco che succede l’imponderabile: Salisu prova la spazzata, ma, a causa di una posizione del corpo completamente errata, non riesce a coordinarsi e butta la sfera nella propria porta. È la mazzata decisiva per i Saints, che due minuti più tardi prendono ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022)da incubo di Mohammedin–Southampton, sfida valida come prima giornata di. Il risultato vede i padroni di casa allenati da Antonioavanti 2-1, dopo aver ribaltato l’iniziale vantaggio realizzato da Ward-Prowse. Al 61?, gli Spurs trovano un ottimo break in ripartenza, guidato da Emerson Royal: l’esterno brasiliano poi serve Son, che restituisce palla ancora al sudamericano, il quale prova il tiro. Ne esce una conclusione strozzata, assolutamente non indirizzata in porta, ma ecco che succede l’imponderabile:prova la spazzata, ma, a causa di una posizione del corpo completamente errata, non riesce a coordinarsi e butta la sfera nella propria porta. È la mazzata decisiva per i Saints, che due minuti più tardi prendono ...

