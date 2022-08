Parapendista di Roma precipita | si schianta e resta sospeso nel vuoto tra gli alberi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 agosto 2022) Poteva avere conseguenze decisamente peggiori l’uscita sportiva di undirimasto vittima di un incidente nella giornata di ieri in una zona al confine tra Umbria e Lazio. L’uomo, forse a seguito di un errore di manovra in volo, èto ed è rimastoa diversi metri di altezza dal suolo. L’incidente con il parapendio A dare l’allarme è stato da un altro sportivo che era in sua compagnia, in località Colle La Forca nei boschi dei monti Ceresa, tra Poggio Bustone e Cantalice. L’uomo, come detto, è rimasto pericolosamenteda terra con la vela impigliata tra la vegetazione. Leggi anche: Paura durante un’escursione: ragazzoin un dirupo, interviene l’elisoccorso (FOTO) Qui, probabilmente a causa di una defezione nelle manovre di volo ...