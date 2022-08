"Non si può escludere": Blasi-Totti, l'indiscrezione-terremoto dell'amico intimo (Di sabato 6 agosto 2022) "Questo non lo possiamo escludere": Alex Nuccetelli, pr romano e amico di Francesco Totti, lascia qualche speranza su un possibile ritorno di fiamma tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Intervistato da Roberta Capua a Estate in diretta su Rai 1, Nuccetelli ha spiegato che molte delle indiscrezioni trapelate sul conto della coppia non sono vere e poi ha aggiunto: "Francesco e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà ai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto". Totti e la Blasi, infatti, dopo avere rilasciato dei comunicati sulla loro rottura hanno preferito non commentare ulteriormente per tutelare i loro tre figli. Il pr romano, poi, ha smentito le voci secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) "Questo non lo possiamo": Alex Nuccetelli, pr romano edi Francesco, lascia qualche speranza su un possibile ritorno di fiamma tra l'ex capitanoa Roma e Ilary. Intervistato da Roberta Capua a Estate in diretta su Rai 1, Nuccetelli ha spiegato che moltee indiscrezioni trapelate sul contoa coppia non sono vere e poi ha aggiunto: "Francesco e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà ai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto".e la, infatti, dopo avere rilasciato dei comunicati sulla loro rottura hanno preferito non commentare ulteriormente per tutelare i loro tre figli. Il pr romano, poi, ha smentito le voci secondo ...

matteosalvinimi : 25 settembre, la riforma della Giustizia non può più aspettare. Anche per i giudici, come per tutti gli altri lavor… - pdnetwork : Una proposta semplice: per legge gli #stage non potranno essere usati come strumento di lavoro precario e sottopaga… - _Nico_Piro_ : Nel rapporto di Amnesty c’è una premessa: le violazioni ucraine non giustificano quelle russe. Suona come tentativo… - GabriellaPremo1 : RT @GiorgiaMeloni: Chi oggi blatera che “il #BloccoNavale non si può fare perché è un atto di guerra” dimostra la sua totale ignoranza sul… - MarcoArrighi75 : @guidomarchello Eh ma le commissioni… ma la corrente per il pos chi me la paga… ma le banche ci fregano i soldi… ma… -