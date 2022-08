Napoli, Spalletti: “Il pre-campionato è ok, ma ci sono cose da sistemare” (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo lo 0-0 nell’amichevole con l’Espanyol, il Napoli ha chiuso il ritiro di Castel di Sangro. Ecco le parole del tecnico Luciano Spalletti: “Il ritiro è andato benissimo. Ho trovato un ambiente interamente proteso a darci una mano e mettere a disposizione una grande organizzazione. Abbiamo fatto il lavoro giusto che volevamo compiere. Stasera l’Espanyol si è chiuso, ha commesso molti falli, ha scelto una condotta molto aggressiva e questo quindi ci ha dato la possibilità di allenarci anche al clima di campionato. Credo che siamo al punto giusto di condizione per poter cominciare la stagione ufficiale. Ovviamente ci sono delle evoluzioni da compiere e alcune cose da sistemare. Ma la crescita va fatta gradualmente soprattutto durante l’anno. sono soddisfatto di questo ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo lo 0-0 nell’amichevole con l’Espanyol, ilha chiuso il ritiro di Castel di Sangro. Ecco le parole del tecnico Luciano: “Il ritiro è andato benissimo. Ho trovato un ambiente interamente proteso a darci una mano e mettere a disposizione una grande organizzazione. Abbiamo fatto il lavoro giusto che volevamo compiere. Stasera l’Espanyol si è chiuso, ha commesso molti falli, ha scelto una condotta molto aggressiva e questo quindi ci ha dato la possibilità di allenarci anche al clima di. Credo che siamo al punto giusto di condizione per poter cominciare la stagione ufficiale. Ovviamente cidelle evoluzioni da compiere e alcuneda. Ma la crescita va fatta gradualmente soprattutto durante l’anno.soddisfatto di questo ...

