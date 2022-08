Napoli: 5 ko per affaticamento prima della sfida contro l’Espanyol (Di sabato 6 agosto 2022) Il Napoli si prepara alla sfida amichevole contro l’Espanyol che si disputerà tra qualche minuto. Non tutta la squadra prenderà però il via al match: Politano, Fabian, Zedadka, Ounas e Ambrosino non prenderanno infatti parte alla gara per affaticamento. I calciatori in mattinata hanno svolto lavoro personalizzato. LE FORMAZIONI UFFICIALI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Ilsi prepara allaamichevoleche si disputerà tra qualche minuto. Non tutta la squadra prenderà però il via al match: Politano, Fabian, Zedadka, Ounas e Ambrosino non prenderanno infatti parte alla gara per. I calciatori in mattinata hanno svolto lavoro personalizzato. LE FORMAZIONI UFFICIALI SportFace.

sscnapoli : Il Napoli dà il benvenuto al nuovo Global Partner @MatchWornShirt Per scoprire di più clicca qui ??… - sportface2016 : +++'Ci lasci i 3 punti venerdì?': Gianluca #Gaetano (all'epoca della #Cremonese, ora al #Napoli) squalificato per due giornate e multato+++ - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro interlocutorio per #Raspadori: c'è ancora distanza con il #Sassuolo - AAngelo1994 : @Guido17595958 @ralphfiennes55 Quindi sono meglio i 4M in Turchia che i 2.4 del Napoli, eh ma quello fa tutto per il Napoli - IlMagodiIos : @demagistris Dopo i disastri che ha combinato come sindaco di Napoli, ha la presunzione di poter governare il paese… -