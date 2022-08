Maltempo, 100 persone evacuate in Val di Fassa. La frana di fango sulle strade – Il video (Di sabato 6 agosto 2022) Cento persone sono state evacuate in Val di Fassa da alberghi e abitazioni private per il Maltempo. La zona è a rischio smottamenti. La situazione più critica si è verificata in zona Vigo di Fassa, dove l’alluvione ha provocato frane ed esondazioni di torrenti. Come a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzi e San Jan, dove una enorme frana di fango ha invaso la strada. Le persone evacuate trascorrono la notte nel Centro della Protezione civile e nelle palestre. Anche in Valle d’Aosta il Maltempo ha causato la chiusura di alcune strade e quattro persone sono state recuperate mentre erano in macchina, bloccate da una frana, sulla strada che porta in Val Ferret, sopra ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Centosono statein Val dida alberghi e abitazioni private per il. La zona è a rischio smottamenti. La situazione più critica si è verificata in zona Vigo di, dove l’alluvione ha provocato frane ed esondazioni di torrenti. Come a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzi e San Jan, dove una enormediha invaso la strada. Letrascorrono la notte nel Centro della Protezione civile e nelle palestre. Anche in Valle d’Aosta ilha causato la chiusura di alcunee quattrosono state recuperate mentre erano in macchina, bloccate da una, sulla strada che porta in Val Ferret, sopra ...

