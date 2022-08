L’ex marito di Jennifer Lopez: “Lei e Ben Affleck non dureranno, ecco perché” (Di sabato 6 agosto 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno vivendo la loro luna di miele e proprio in questo quadretto romantico ha fatto incursione Ojana Noa, ex marito della cantante, che ha voluto dire la sua. Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati: “Lui è l’uomo della mia vita” https://t.co/dmzpf0ruyK — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 17, 2022 J.Lo e Ojani Noa sono stati marito e moglie un anno, dal 1997 al 1998, quando lei era già famosa come attrice e lui faceva lo chef in un noto ristorante cubano. Intervistato dal Daily Mail per commentare la relazione fra la sua ex e l’attore, lo chef ha sentenziato: “Non credo che le nozze dureranno a lungo“. Zan zan. “Se lei non fosse diventata famosa staremmo ancora insieme, in molti hanno ostacolato la ... Leggi su biccy (Di sabato 6 agosto 2022)e Benstanno vivendo la loro luna di miele e proprio in questo quadretto romantico ha fatto incursione Ojana Noa, exdella cantante, che ha voluto dire la sua. Bensi sono sposati: “Lui è l’uomo della mia vita” https://t.co/dmzpf0ruyK — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 17, 2022 J.Lo e Ojani Noa sono statie moglie un anno, dal 1997 al 1998, quando lei era già famosa come attrice e lui faceva lo chef in un noto ristorante cubano. Intervistato dal Daily Mail per commentare la relazione fra la sua ex e l’attore, lo chef ha sentenziato: “Non credo che le nozzea lungo“. Zan zan. “Se lei non fosse diventata famosa staremmo ancora insieme, in molti hanno ostacolato la ...

