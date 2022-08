Letta, Fratoianni e Bonelli ci riprovano: vertice al Nazareno. Ma dal Pd porte sbarrate al M5s: «Sulle alleanze non si cambia» (Di sabato 6 agosto 2022) È fissato per le 15 di oggi 6 agosto un nuovo vertice tra Enrico Letta e i vertici di Verdi e Sinistra italiana, con cui il segretario dem proverà a risolvere la situazione di stallo che si è venuta a creare nel centrosinistra dopo l’accordo con Azione e +Europa. Il vertice dovrebbe tenersi dopo l’ultimo rinvio di ieri e a poche ore dopo il via libera da parte dell’Assemblea di Sinistra italiana a Nicola Fratoianni per raggiungere un accordo elettorale con il Pd, ma cercando di allargare la coalizione al M5s. Una decisione che fonti del Nazareno hanno accolto con parziale soddisfazione, apprezzando il passo in avanti fatto da Sinistra italiana, ma con un avvertimento. Dal Pd infatti ribadiscono «l’indisponibilità a riaprire discussioni sul perimetro delle alleanze già decise». ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) È fissato per le 15 di oggi 6 agosto un nuovotra Enricoe i vertici di Verdi e Sinistra italiana, con cui il segretario dem proverà a risolvere la situazione di stallo che si è venuta a creare nel centrosinistra dopo l’accordo con Azione e +Europa. Ildovrebbe tenersi dopo l’ultimo rinvio di ieri e a poche ore dopo il via libera da parte dell’Assemblea di Sinistra italiana a Nicolaper raggiungere un accordo elettorale con il Pd, ma cercando di allargare la coalizione al M5s. Una decisione che fonti delhanno accolto con parziale soddisfazione, apprezzando il passo in avanti fatto da Sinistra italiana, ma con un avvertimento. Dal Pd infatti ribadiscono «l’indisponibilità a riaprire discussioni sul perimetro dellegià decise». ...

