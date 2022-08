L’Atletico Madrid annuncia l’annullamento dell’amichevole contro la Juventus (Di sabato 6 agosto 2022) L’amichevole Juventus-Atletico Madrid in programma domani a Tel Aviv è stata annullata. Così scrive L’Atletico Madrid sul suo sito. La tensione tra Israele e Palestina aveva fatto scattare l’allerta degli organizzatori dell’evento. Il Corriere dello Sport ha scritto che la Juve aveva deciso di spostare il match a Torino, a porte chiuse. Il club spagnolo, invece, parla di annullamento definitivo della partita. Di seguito il comunicato: A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (promotore della partita), Juventus e Atlético de Madrid annunciano che l’amichevole tra le due squadre che avrebbe dovuto svolgersi in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, è stata annullata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) L’amichevole-Atleticoin programma domani a Tel Aviv è stata annullata. Così scrivesul suo sito. La tensione tra Israele e Palestina aveva fatto scattare l’allerta degli organizzatori dell’evento. Il Corriere dello Sport ha scritto che la Juve aveva deciso di spostare il match a Torino, a porte chiuse. Il club spagnolo, invece, parla di annullamento definitivo della partita. Di seguito il comunicato: A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (promotore della partita),e Atlético deno che l’amichevole tra le due squadre che avrebbe dovuto svolgersi in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, è stata annullata. L'articolo ilNapolista.

