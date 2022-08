La rissa tra Virginia Raggi e Roberta Lombardi per le candidature M5s: «A Roma ti hanno mandato a casa, hai fallito» (Di sabato 6 agosto 2022) I nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni del 25 settembre usciranno a Ferragosto. Il 16 del mese è il termine scelto dal leader Giuseppe Conte. E, secondo quanto racconta una fonte al Corriere della Sera, con le Parlamentarie si sceglieranno soltanto i candidati dei collegi uninominali. Secondo i grillini con il 12% potranno avere 12 seggi al Senato e ben 25 alla Camera. Ma le previsioni sembrano ottimistiche, visto che secondo le simulazioni delle società di sondaggi il M5s non avrebbe eletti in quattro regioni e ne avrebbe pochissimi in altre cinque. Intanto scoppia una polemica (l’ennesima) tra Virginia Raggi e Roberta Lombardi. La prima nei giorni scorsi aveva evocato lo stop alle alleanze «in tutte le realtà in cui governiamo con i Dem». Le Parlamentarie di Ferragosto ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) I nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni del 25 settembre usciranno a Ferragosto. Il 16 del mese è il termine scelto dal leader Giuseppe Conte. E, secondo quanto racconta una fonte al Corriere della Sera, con le Parlamentarie si sceglieranno soltanto i candidati dei collegi uninominali. Secondo i grillini con il 12% potranno avere 12 seggi al Senato e ben 25 alla Camera. Ma le previsioni sembrano ottimistiche, visto che secondo le simulazioni delle società di sondaggi il M5s non avrebbe eletti in quattro regioni e ne avrebbe pochissimi in altre cinque. Intanto scoppia una polemica (l’ennesima) tra. La prima nei giorni scorsi aveva evocato lo stop alle alleanze «in tutte le realtà in cui governiamo con i Dem». Le Parlamentarie di Ferragosto ...

