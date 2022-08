I Santi di Sabato 6 Agosto 2022 (Di sabato 6 agosto 2022) TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE – Festa La liturgia romana leggeva il brano evangelico riferito all’episodio della trasfigurazione il Sabato delle Quattro Tempora di Quaresima, mettendo così in relazione questo mistero con quello della passione. Lo stesso evangelista Matteo inizia il racconto con le parole: «Sei giorni dopo» (cioè dopo la solenne confessione di Pietro e il primo annuncio della passione), «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in dispart…www.Santiebeati.it/dettaglio/21300 Santi GIUSTO E PASTORE Martiri † 304www.Santiebeati.it/dettaglio/65540 Santa MARIA FRANCESCA DI GESù (ANNA MARIA RUBATTO) Vergine e fondatrice Carmagnola, Torino, 14 febbraio 1844 – Montevideo, Uruguay, 6 Agosto 1904Anna Maria Rubatto nacque a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 agosto 2022) TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE – Festa La liturgia romana leggeva il brano evangelico riferito all’episodio della trasfigurazione ildelle Quattro Tempora di Quaresima, mettendo così in relazione questo mistero con quello della passione. Lo stesso evangelista Matteo inizia il racconto con le parole: «Sei giorni dopo» (cioè dopo la solenne confessione di Pietro e il primo annuncio della passione), «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in dispart…www.ebeati.it/dettaglio/21300GIUSTO E PASTORE Martiri † 304www.ebeati.it/dettaglio/65540 Santa MARIA FRANCESCA DI GESù (ANNA MARIA RUBATTO) Vergine e fondatrice Carmagnola, Torino, 14 febbraio 1844 – Montevideo, Uruguay, 61904Anna Maria Rubatto nacque a ...

infomobilitaMi : [#Cantiere] ?????? Da giovedì #4agosto a sabato #6agosto, dalle ore 7, *SENSO UNICO DIREZIONE PERIFERIA* via Meravigl… - Darden1804 : @milaunicoamore La conosco a memoria... studiavo lì tutti i santi giorni qualche volta, sotto esami pesanti anche il sabato - DePaterIncertus : @atsky2022 @contextuo @universo_astro @Barbara22Mar @Antonel97162018 Mia nonna diceva sempre: “il Signore non paga… - Luca_Mazzocchi1 : I cattolici non sono altro che degli sgranarosari di quarta categoria che pregano santi di gesso e peccano a morte… - MaryandAnnaLAND : Letture del giorno Sabato 30 luglio 2022 XVII Settimana del Tempo Ordinario - Anno II Colore liturgico: bianc… -