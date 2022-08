“Ha pensato alle dimissioni”: Sampdoria nel caos, tifosi spiazzati (Di sabato 6 agosto 2022) La Sampdoria finisce nel caos per un post di auguri che ha fatto infuriare i tifosi, c’è chi ha pensato alle dimissioni Non sembra trovare pace la Sampdoria negli ultimi mesi. Il calciomercato non sta portando rinforzi sulla carta decisivi e il malumore di Giampaolo è tangibile in ogni dichiarazione. Ieri, però, è arrivato il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 agosto 2022) Lafinisce nelper un post di auguri che ha fatto infuriare i, c’è chi haNon sembra trovare pace lanegli ultimi mesi. Il calciomercato non sta portando rinforzi sulla carta decisivi e il malumore di Giampaolo è tangibile in ogni dichiarazione. Ieri, però, è arrivato il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CarloCalenda : Ho sempre pensato che al Governo o alle elezioni la responsabilità di un leader non sia farsi guidare ma guidare ve… - serieAnews_com : ?? #Sampdoria nel caos, il presidente #Lanna ha pensato alle dimissioni - pardulone : @soloioenessuno Ho l’ossessione dei dolci e subito ho pensato alle cremine bruciate che fanno a Sassari. - AzdoraL : Ho pensato al suono del suo nome A come cambia in base alle persone Ho pensato a tutto in un momento Ho capito come… - TuttoMercatoWeb : Samp, caos per il messaggio di auguri al figlio di Ferrero: Lanna aveva pensato alle dimissioni -