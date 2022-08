(Di sabato 6 agosto 2022) Arrigoha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi dove parla del campionato che sta per iniziare. Queste le parti salienti delle sue dichiarazioni, che è possibile leggere integralmente sul quotidiano in edicola. '...

100x100Napoli : #Sacchi dice la sua ad una settimana dall'inizio della #SerieA. - ZonaBianconeri : RT @psnapoli: #RassegnaStampa: la #GDS ha aperto la sua prima pagina con un focus sugli acquisti caldi della #SerieA ma anche con i desider… - psnapoli : #RassegnaStampa: la #GDS ha aperto la sua prima pagina con un focus sugli acquisti caldi della #SerieA ma anche con… - GDS_it : #Palermo, a 39 anni dalla strage quattro corone di fiori tengono viva la memoria di #RoccoChinnici. Con il magistr… -

100x100 Napoli

Arrigoha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi dove parla del campionato che sta per iniziare. Queste le parti salienti delle sue dichiarazioni, che è possibile ...Durante una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del 50enne, i carabinieri hanno trovato - nascosti in varie stanze - oltre 140 grammi di marijuana, contenuta all'interno di 2in ... GdS - Sacchi: "Cinque squadre in lotta per i posti europei, c'è il Napoli" Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi dove parla del campionato che sta per iniziare. Queste le parti salienti delle sue dichiarazioni, che è possi ...(ANSA) - MILANO, 27 LUG - La fondazione Prada cerca dei collaboratori 'innovativi' e lo fa attraverso la quinta edizione del premio di laurea riservato ai ...