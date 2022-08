Gaza | Israele lancia operazione militare contro la Jihad Islamica | almeno 10 morti | 19 arresti L’organizzazione | “Colpiremo Tel Aviv”

ladyonorato : Intanto Israele riprende a bombardare Gaza, senza dare spiegazioni sul perché, su quale sia l’obiettivo, ecc. Ma pe… - Agenzia_Ansa : L'esercito israeliano ha chiamato l'operazione avviata a Gaza contro la Jihad islamica palestinese 'Breaking Dawn',… - Agenzia_Ansa : Gaza, nella notte 160 missili e 30 attacchi aerei. Nella Striscia 11 morti, fra cui una bambina e due civili. Israe… - Delilah17tw : RT @ChiaraCruciati: 4. Oggi, senza alcuna provocazione palestinese, Israele lancia una nuova operazione militare contro Gaza, prendendo di… - GiusPecoraro : RT @dariodangelo91: Dice uno chef più noto per la violenza verbale che è solito spandere sui social che per i suoi piatti, che dovrei vergo… -

Nella notte sono proseguiti i lanci di razzi daverso verso il sud e il centro di. Le sirene sono risuonate in centri come Ashkelon, Yavne e Ashdod , con la popolazione ammassata nei ...Nelle ultime ore infatti il conflitto ha vissuto un altro forte episodio con il lancio di missili da parte di: nella notte 160 razzi e 30 attacchi aerei con 11 morti a. Un fatto che non ...I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Con un occhio rivolto verso lo stretto di Taiwan e l’altro verso ...Dalla striscia piovono 160 razzi. Al via 'Breaking Dawn', dovrebbe durare una settimana. Undici i morti nei raid. Il premier Lapid: "Risposta a minaccia immediata, distrutte piattaforme per il lancio ...