Elezioni: Pd, 'da Renzi guiness primati negativi, su di lui giudizio elettori dem senza appello' (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Oggi, forse per rosicchiare qualche margine di visibilità in più, Matteo Renzi trova il tempo e l'audacia di dare lezioni al Partito Democratico". Così fonti del Nazareno. "Quello stesso partito che, prima di scappare sulla sua personale scialuppa, da segretario ha tentato di affondare lasciando macerie, lacerazioni e un 18% da guinness dei primati negativi". "Non stupisce -concludono le stessi fonti- che praticamente la totalità degli elettori e dei militanti del Pd abbia maturato un giudizio durissimo, senz'appello, su di lui e sulla sua parabola politica".

