Elezioni 2022, Sinistra Italiana apre all'accordo con Pd (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – L'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana ha dato l'ok alla proposta del segretario Nicola Fratoianni a verificare la possibilità di un accordo con il Pd. Il dispositivo è stato approvato con il 61% di voti favorevoli, il 5% di astensioni. Un dispositivo alternativo ha raggiunto il 31,8%. "L'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana da mandato al segretario Nazionale e alla Segreteria di verificare la possibilità di stringere un accordo con il Partito Democratico sui collegi uninominali, tale da contrastare con la massima efficacia possibile la forza elettorale della coalizione di destra", si legge. Inoltre, "di lavorare perché tale accordo sia esteso anche al M5S, e porti alla candidatura di importanti personalità del mondo del lavoro, della cultura, dell'associazionismo e dei movimenti democratici, ...

