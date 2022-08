Crystal Palace-Arsenal 0-2 | buona la prima per i Gunners

(Di sabato 6 agosto 2022) La Premier League 2022/2023 prende avvio col derby di Londra tra. Ad avere la meglio sono gli ospiti, che mettono a referto i primi 3 punti grazie al successo per 0-2. Ifanno così uno sgarro alla loro ex leggenda Patrick Vieira, ora manager delle Eagles. Firmano la vittoria Gabriel Martinelli, al minuto 20, e un’autorete di Guehi su tiro-cross di Saka a 5 giri di lancette dal termine. Fin dall’inizio di questa nuova avventura, Arteta decide di affidarsi all’ossatura consolidata della squadra, più i due innesti arrivati dal Manchester City: Gabriel Jesus e Zinchenko. Questa combinazione di fattori si rivela immediatamente decisiva ed efficace ed è il motivo principale che andiamo a trattare in questo nostro approfondimento del match. Subito in mostra i due nuovi arrivi La vittoria ...

OfficialFPL : GOAL - MARTINELLI ASSIST - ZINCHENKO Crystal Palace 0-1 Arsenal (20 mins) #FPL #CRYARS - Oshundare_ola : RT @OfficialFPL: GOAL - MARTINELLI ASSIST - ZINCHENKO Crystal Palace 0-1 Arsenal (20 mins) #FPL #CRYARS - Nate_amex : RT @afcstuff: GOAL!!! Crystal Palace 0-1 Arsenal (Gabriel Martinelli) #afc - Nate_amex : RT @afcstuff: Full-time: Crystal Palace 0-2 Arsenal (Martinelli, Guehi [og]). #afc - UmarYakasai08 : RT @OfficialFPL: GOAL - MARTINELLI ASSIST - ZINCHENKO Crystal Palace 0-1 Arsenal (20 mins) #FPL #CRYARS -

Comincia bene la Premier League 2022 - 2023 per l' Arsenal . Nella partita della prima giornata, giocata a Londra a Selhurst Park , i Gunners hanno battuto in trasferta ilper 2 - 0. A segno Gabriel Martinelli al 20', poi un autogol di Guehi all'85' ha siglato il risultato. Nella prima rete il brasiliano ha sfruttato una sponda di Zinchenko , inseritosi ...Il sole di Londra dà il bentornato alla Premier League, l'Arsenal fa il resto. Al Selhurst Park, la sfida tra i Gunners e ildel grande ex Patrick Vieira finisce 2 - 0 per gli ospiti, che agguantano il successo e i 3 punti grazie a una rete di Martinelli nel primo tempo e all'autogol di Guehi nel finale. ... Crystal Palace-Arsenal 0-2: video, gol e highlights eventi principaliMostra solo gli eventi principaliAttiva JavaScript per utilizzare questa funzioneNick Ames ha già inviato il resoconto della partita, ...Si sono disputati questa sera gli anticipi della prima giornata di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga: risultati e marcatori ...