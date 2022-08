Che fine ha fatto Natalia Bush? Ecco cosa fa oggi a 38 anni (Di sabato 6 agosto 2022) Vi ricordate di Natalia Bush, la showgirl originaria di Tenerife? In effetti, è da molto tempo che non si vede più in televisione. Ecco che fine ha fatto. Natialia Bush, per chi non la conoscesse, è una modella, showgirl e attrice spagnola. È nata nel 1984 da padre spagnolo e madre sudafricana, di origini olandesi e statunitensi. La bellissima Natalia ha esordito nel mondo dello spettacolo vincendo il concorso di Miss Tenerife, dopo di che è giunta in Italia in cerca di notorietà e di successo. Infatti, qui Natalia vince un altro concorso di bellezza, e in più viene selezionata come modella dal brand di intimo Roberta. Da quel momento in poi, Natalia Bush inizia a tutti gli effetti la sua carriera in televisione. Per ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 6 agosto 2022) Vi ricordate di, la showgirl originaria di Tenerife? In effetti, è da molto tempo che non si vede più in televisione.cheha. Natialia, per chi non la conoscesse, è una modella, showgirl e attrice spagnola. È nata nel 1984 da padre spagnolo e madre sudafricana, di origini olandesi e statunitensi. La bellissimaha esordito nel mondo dello spettacolo vincendo il concorso di Miss Tenerife, dopo di che è giunta in Italia in cerca di notorietà e di successo. Infatti, quivince un altro concorso di bellezza, e in più viene selezionata come modella dal brand di intimo Roberta. Da quel momento in poi,inizia a tutti gli effetti la sua carriera in televisione. Per ...

