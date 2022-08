C'è l'accordo Pd-Verdi-Sinistra italiana. Letta: "Compatibile con il patto con Calenda" (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo circa un'ora di confronto, c'è l'accordo elettorale tra Pd-Verdi e Sinistra italiana. Lo annunciano fonti dei tre partiti, che hanno convocato una conferenza stampa al Nazareno cui prenderanno parte Enrico Letta, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Si ricompone (almeno per ora) il campo del centroSinistra. Ieri era stata l'Assemblea nazionale dei Verdi a chiedere a maggioranza di portare avanti un'alleanza con il Pd. Questa mattina stessa indicazione era arrivata dall'assemblea nazionale di Sinistra italiana, in cui ha prevalso con il 61 per cento dei voti dei delegati la mozione Fratoianni: proprio per impegnare il partito ad andare avanti nelle interlocuzioni con i democratici. Leggi su ilfoglio (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo circa un'ora di confronto, c'è l'elettorale tra Pd-. Lo annunciano fonti dei tre partiti, che hanno convocato una conferenza stampa al Nazareno cui prenderanno parte Enrico, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Si ricompone (almeno per ora) il campo del centro. Ieri era stata l'Assemblea nazionale deia chiedere a maggioranza di portare avanti un'alleanza con il Pd. Questa mattina stessa indicazione era arrivata dall'assemblea nazionale di, in cui ha prevalso con il 61 per cento dei voti dei delegati la mozione Fratoianni: proprio per impegnare il partito ad andare avanti nelle interlocuzioni con i democratici.

